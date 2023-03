Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (17/20) : Othmane Nadifi

«Othmane dispose d’une solide expérience dans les ventes, la distribution et la gestion des opérations et se distingue par une forte connaissance du marché marocain des produits agroalimentaires», avait précisé Kate Goodman, présidente MENAP (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan) chez Mondelez International, lors de sa nomination, qui intervient alors que le diplômé

d’Al Akhawayn University était encore directeur général adjoint en charge des opérations au sein de Varun Beverages Morocco. «Mon objectif est d’accélérer la croissance de Mondelez Maroc, tout en répondant au mieux aux besoins des consommateurs marocains», déclarait-il alors. Comment ? En poursuivant le développement de Mondelez Maroc à travers un large éventail de marques: ses biscuits Bimo et Oreo, ses chocolats Milka, ses chewing-gums Clorets et Trident et ses bonbons Halls.