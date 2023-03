Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (15/20) : Brahim Laroui

Originaire de Kénitra, Brahim Laroui cumule plus de 34 années d’expérience professionnelle, principalement dans les produits de grande consommation. Celui qui a fait ses premiers pas dans le marketing a démarré sa carrière chez Procter & Gamble, avant d’enchaîner sur les boissons gazeuses (Pepsico et Coca-Cola), au Maroc, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, mais aussi en Allemagne et en Afrique subsaharienne. Il a également exercé des responsabilités dans le packaging et dans l’agriculture. En 2016, il est nommé directeur général du groupe Société des boissons du Maroc, filiale du groupe Castel. Désormais à la tête d’une des plus grandes entreprises agroalimentaires du pays, disposant d’un portefeuille de marques bien connues des Marocains, à l’image des huiles de table Lesieur ou Huilor, les savons Taous et El Kef, ou encore la margarine Magdor, Brahim Laroui a notamment pour mission de conquérir de nouveaux marchés au Maroc et à l’international. A noter que Lesieur Cristal Maroc a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,86 MMDH, dont près de 1 MMDH à l’export.