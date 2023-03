Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (13/20) : Badra Hamdaouia

Badra a ensuite rejoint le Groupe BNP Paribas à Paris où elle a passé plusieurs années avant de décider de poursuivre sa carrière au Maroc à travers le lancement de la filiale marocaine d’un cabinet de conseil français. Elle y planche sur les schémas directeurs informatiques pour des grandes entités financières de la place et sur la refonte complète de leur processus métier. Elle a ensuite intégré le groupe Dell Technologies Maroc où elle a passé presque 15 ans. Durant cette période, elle a occupé différents postes de management avant de prendre la tête de cette entité. En 2022, elle quitte Dell pour un nouveau défi, celui d’accompagner Capgemini TS dans son développement dans le domaine de l’externalisation des services du numérique et de l’ingénierie. Aujourd’hui, cette passionnée de randonnées veut continuer d’investir fortement dans le développement des compétences et privilégier une politique de formation ambitieuse et de diversité.