Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (12/20) : Abderrahim Dbich

Moins d’un an après sa nomination, il est parvenu à mener avec succès l’une des plus importantes réorganisations qu’a connues l’entité. Avant de rejoindre Allianz, et pendant les 12 dernières années, il a occupé diverses positions managériales chez une autre compagnie. En parallèle, il a assuré les autorités de Souscription et de Réassurance pour la zone CIMA. En tant que Directeur Actuariat à la CNOPS, qu’il rejoint en 2005 après un bref passage à la CDG, il récupère également la direction des Systèmes d’information et contribue étroitement aux différentes instances chargées de la mise en place de l’AMO. «Avoir œuvré pour le déploiement de l’AMO au Maroc, un projet à très fort impact social, reste de loin pour moi l’expérience la plus satisfaisante et enrichissante», confie-t-il. Loin des tumultes et au milieu de la nature, Abderrahim, 45 ans et père de deux enfants, aime se ressourcer dans les randonnées. C’est de là qu’il tire sa résilience. Fan de self-défense et d’arts martiaux, il a pratiqué le kick boxing et le karaté pendant plusieurs années. Abderrahim est par ailleurs membre actif de plusieurs organes de gouvernance du secteur.