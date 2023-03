Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (11/20) : Leila Jebbari

Diplômée de l’école nationale des Ponts et Chaussées Paris (ENPC-Paris) et titulaire d’un Master exécutif en administration des affaires, elle a intégré le groupe industriel français en 2018 en cumulant la double fonction de vice-présidente Expérience Client et Opérations commerciales, ainsi que la satisfaction clients et qualité, au sein du cluster Afrique francophone et îles. Deux ans plus tard, elle est nommée directrice générale de la filiale marocaine. Durant ses débuts à Schneider Electric, elle pilote avec succès plusieurs projets de transformation. «Elle a pu créer puis professionnaliser de nouvelles fonctions et départements essentiels à notre activité en un temps record. Elle a aussi su insuffler une culture forte et inclusive au sein de son équipe», énumère Laurent Roussel, président du Cluster Afrique Francophone et îles, Schneider Electric.

Avant d’intégrer le leader mondial des solutions d’énergie et des automatisations pour l’efficacité énergétique, Leila Jebbari a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les domaines de la technologie et des télécommunications, notamment chez Intelcia, Webhelp Maroc et Dell, puis chez Altice Holding en tant que directrice exécutive.