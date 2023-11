Fès-Meknès : 265 MDH pour développer les circuits touristiques

Lors de sa récente session ordinaire, le Conseil régional de Fès-Meknès a donné son feu vert à une convention de partenariat visant à stimuler le développement des circuits touristiques dans la région. Cette convention, dotée d’un financement global de près de 265 MDH, comprend une contribution significative du Conseil régional, s’élevant à près de 100 MDH.

L’objectif principal de cette initiative est de financer et de concrétiser des projets liés au programme de promotion touristique, ainsi qu’à l’aménagement de circuits touristiques permettant d’explorer les richesses naturelles de la région Fès-Meknès.

L’accord, qui rassemble le ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales), le ministère de l’Agriculture, du Développement rural, de la Pêche, des Eaux et Forêts, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la wilaya de Fès-Meknès, la Société marocaine d’ingénierie touristique et le conseil régional de Fès-Meknès, se propose également de mettre à disposition les moyens matériels, humains et techniques des partenaires pour concrétiser les projets approuvés.

Il s’agit également de développer des circuits touristiques et de soutenir la création d’unités d’hébergement touristique alternatives respectueuses de l’environnement dans les zones naturelles et montagneuses de la région, ainsi que de mobiliser les espaces pour exposer et vendre des produits locaux.

D’autre part, la convention prévoit le soutien à la construction de complexes et de villages récréotouristiques dans les principaux points d’attraction des zones naturelles et montagneuses de la région, ainsi qu’au développement de sites touristiques naturels distinctifs.

Parmi les objectifs de la convention de partenariat figurent également le développement du tourisme d’exploration et de valorisation des grottes, l’appui à la réhabilitation et la valorisation touristique des stations thermiques, et le développement des produits locaux relatifs aux activités sportives (vol à voile, équitation…).