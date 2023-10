Fès accueille le Forum méditerranéen du tourisme, du 24 au 26 octobre

La 10e édition du Forum méditerranéen du tourisme “Meditour 2023” se tiendra du 24 au 26 octobre à Fès, à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Fès-Meknès. Cette initiative est réalisée en collaboration avec l’Association des Chambres de commerce et d’industrie méditerranéennes (Ascame) et porte sur le thème “Investissements, cultures et innovation : L’avenir du tourisme méditerranéen”.

Le forum se fixe pour objectif de promouvoir les projets d’investissement dans le secteur touristique, de renforcer la coopération entre les acteurs du nord et du sud de la Méditerranée, de mettre en valeur les atouts touristiques de la région, d’améliorer la qualité des expériences touristiques et de soutenir les entreprises qui s’alignent sur les Objectifs de développement durable (ODD).

De même que cette édition aura pour objectif la promotion des projets d’investissement touristique, le renforcement de la coopération entre les acteurs du nord et du sud de la Méditerranée, la valorisation de la richesse touristique, l’amélioration de la qualité des expériences touristiques, le soutien aux entreprises, mais aussi le renforcement de l’attractivité de la région en termes d’investissements étrangers.

De plus, il constituera un catalyseur pour accorder une attention particulière à la communauté marocaine à l’étranger, les encourageant à investir dans le but de renforcer l’offre touristique de la région.