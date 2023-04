Exclusif. Aide aux logements : Les premiers détails du dispositif de Fatima-Zahra Mansouri

On en sait plus sur le nouveau mécanisme d’aides aux logements décidé par le ministère de l’Habitat. Pour rappel, deux niveaux d’aides sont sur la table. Le premier, en faveur des familles à revenus modestes qui souhaitent acquérir un logement plafonné à 300.000 DH. Le second, concerne les personnes appartenant à la classe moyenne, dont le prix du logement sera commercialisé à 600.000 DH.

La dernière mouture de ce projet a gardé inchangé le prix plafond des logements destinés à la première catégorie et a rehaussé le prix de ceux destinés à la seconde, à 700.000 DH. C’est ce que nous confie, une source proche du dossier. Toutefois, le montant de l’aide au logement n’est toujours pas déterminé. Les premières indiscrétions font état d’une aide qui sera comprise entre 60.000 et 100.000 DH. En tout cas, le budget alloué à cette nouvelle forme de subvention directe, sera arrêté pendant cette semaine, en préparation à la loi de finances 2024, puisque ce type de logements ne verra le jour qu’à partir de l’année prochaine.

Notre source révèle aussi que vraisemblablement, les promoteurs ont obtenu gain de cause, puisque la limitation de la superficie n’est plus d’actualité. Pour rappel, ils avaient émis une proposition datant de 2019, de supprimer toute exigence liée à la superficie construite et de l’accompagner de la suppression de toute exonération à leur bénéfice. Dorénavant, les promoteurs peuvent eux-mêmes décider de la superficie dédiée à ce type de logements et d’y mettre en place le type de logements souhaité.

Cela dit, des problèmes seront posés à l’avenir. Qu’en sera-t-il des promoteurs qui sont spécialisés dans l’économique et le social et qui, sans convention, vendent leurs biens entre 500.000 et 600.000 DH. Qu’en sera-t-il aussi des opérateurs qui réalisent toujours des logements dans le cadre de l’ancien programme de subvention aux logements sociaux ? Souhaitant confirmer ces informations ou un commentaire sur le sujet, la FNPI n’a pas répondu à nos sollicitations. Le ministère de l’Habitat, non plus !