Un nouveau patron à la tête de Huawei Maroc

Huawei vient d’annoncer la nomination de David Li en tant que nouveau directeur général de Huawei Maroc. Cette nomination stratégique reflète l’engagement continu de Huawei à promouvoir la transformation digitale et à soutenir la vision du Maroc dans ce domaine, souligne la société dans un communiqué. Cette nomination est effective depuis septembre 2023.

David Li a intégré Huawei en mai 2011. Avant sa récente nomination, il a accumulé 17 ans d’expérience dans l’industrie des TIC en région Asie-Pacifique. Il a occupé successivement le poste de directeur de Channel Business chez Huawei. Il a également été directeur adjoint en Indonésie, vice-président puis directeur général de l’Enterprise Business Group de Huawei en Malaisie.

Selon Huawei, David Li apportera ainsi «son expérience significative et sa vision claire en faveur d’une transformation numérique prospère, inclusive et durable au Maroc», notamment à travers le renforcement des investissements de Huawei dans les infrastructures numériques, le développement de solutions numériques écoresponsables et aussi par le biais de la formation et du transfert de connaissances dans le domaine des technologies de l’information et de la communication à destination des jeunes talents.

«Par son approche dynamique et sa quête constante de l’efficacité, David Li marquera, de par cette nomination, une étape importante et prometteuse pour Huawei à l’heure où le Royaume du Maroc s’engage sur la voie du leadership numérique», conclut le communiqué.