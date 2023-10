Un nouveau directeur général à la SNEP

Faycal El Kadiri succède à Rachid Mohammadi, qui a fait valoir ses droits à la retraite, à la direction générale de la SNEP.

Ingénieur de formation, diplômé de Georgia Institute of Technology et titulaire d’un MBA de Georgia State University à Atlanta, El Kadiri a entamé sa carrière dans des bureaux d’études américains, avant d’intégrer Ynna Holding en 2007 où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur immobilier et industriel, a indiqué la SNEP dans un communiqué.

Faycal El Kadiri a été nommé en 2021 au poste de secrétaire général de la SNEP, au sein duquel il a mené des projets structurants, tant sur le plan opérationnel que stratégique.

Le conseil d’administration de la SNEP a rendu hommage à Rachid Mohammadi, notant qu’il continuera à jouer un rôle important dans l’entreprise en tant qu’administrateur. Durant son mandat, la SNEP a réalisé le projet d’extension des capacités annuelles de production de PVC à 90.000 tonnes, d’un investissement de 530 millions de dirhams (MDH), et le projet de l’unité de production des compounds PVC pour une capacité annuelle de 25.000 tonnes qui a coûté 62 MDH.