Un nouveau DG à la tête du Centre monétique interbancaire

Rachid Saihi a été nommé au poste de directeur général du Centre Monétique Interbancaire (CMI), succédant à Ismaïl Bellali et ce, à compter du 6 juillet. «Le Conseil d’Administration du Centre Monétique Interbancaire (CMI) réuni en date du 5 juillet 2023, sous la présidence de Monsieur Hassan El Bedraoui, a nommé Monsieur Rachid Saihi au poste de Directeur Général du CMI à compter du 6 juillet 2023. Il succède à Monsieur Ismaïl Bellali qui a accompagné avec succès le développement du CMI pendant plus de 24 ans», indique le Centre dans un communiqué.

Saihi détient à son actif une expérience solide dans des fonctions de leadership stratégique. Il a évolué depuis plus de 30 ans dans les domaines des technologies innovantes en accompagnant activement le développement structurel d’opérateurs financiers de premier plan. Lauréat de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs à Rabat et titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago, M. Saihi a successivement occupé plusieurs postes de Direction au sein de la multinationale IBM en tant que Directeur Consulting, Directeur des services IBM Maroc, Directeur commercial régional IBM France et enfin Directeur IBM Services Afrique & Moyen Orient. Durant ces deux dernières années, il a occupé la fonction de directeur général de M2M Group, un opérateur de solutions monétiques au Maroc.

A noter que le conseil d’administration du CMI a tenu à remercier Bellali, qui «a joué un rôle crucial dans le développement du système monétique au Maroc» pour «sa grande contribution et son dévouement» tout au long de sa carrière au sein d’Interbank puis du CMI.