«The Club By Esthécare» ouvre ses portes à Rabat

Esthécare, leader en matière de soins et de conseils en beauté, lance The Club By Esthécare, un établissement haut de gamme au cœur du Golf Dar Es Salam de Rabat. Aménagé sur une superficie globale de 1200m², ce centre fusionne deux mondes complémentaires : la Beauté et le Sport, offrant deux expériences en une : THE CLUB et ESTHECARE.

THE CLUB est un complexe sportif nouvelle génération qui propose une section sportive avec des activités comme le Fitness, le Pilates, le Yoga, et le renforcement musculaire, avec un suivi personnalisé via des applications digitales. Une section dédiée au Cycling comprend des sessions de vélo en groupe. Il y a également la section SKYLIX, un circuit de training intensif en groupe restreint.

ESTHECARE est un centre Spa & Bien-être offrant des soins et des produits haut de gamme et des techniques médicales reconnues. Il propose des marques renommées telles que Biologique Recherche, Augustinus Bader, et Storm, ainsi que des techniques innovantes telles que la cryothérapie et l’InfraSlim.

En combinant sport et soins de beauté, The Club By Esthécare offre des programmes personnalisés intégrant la santé, l’activité physique, les soins et la nutrition. Les clients bénéficient d’une prise en charge complète et personnalisée, faisant de cet établissement la référence du bien-être global à l’échelle continentale.