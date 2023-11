Santé : Le groupe ODM lève 230 millions de dirhams auprès d’un fonds danois

Le groupe ODM, un des leaders de la santé au Maroc, annonce une levée de 21 millions d’euros (230 millions de dirhams) de la part du Fonds d’investissement danois pour les pays en développement (IFU), marquant une étape importante dans le développement du groupe.

Cet apport financier permettra à ODM de continuer son expansion et de diversifier ses services pour accompagner la stratégie nationale de santé du Maroc, visant à améliorer l’accès et le niveau des soins pour tous les Marocains, souligne le groupe de santé dans un communiqué.

«Cet investissement de la part d’une institution telle que IFU est une marque de confiance dans notre mission et nos capacités. ODM va continuer d’étendre son réseau de soins, mais aussi innover en introduisant de nouveaux services de santé, répondant ainsi aux besoins croissants de notre pays», a déclaré Mohamed Elmandjra, fondateur et PDG du groupe, cité dans le communiqué.

«Cet investissement est dans le droit fil de notre engagement à favoriser un développement durable et à améliorer l’accès à des services de santé plus abordables dans les marchés émergents. La vision et le bilan d’ODM en matière d’excellence dans la prestation de soins de santé en font un partenaire idéal pour nous», a de son côté déclaré Lisbeth Erlands, Senior vice-présidente de IFU.

Pour rappel, le groupe de santé ODM a été fondé en 2014. Son réseau d’établissements compte à ce jour 12 structures dans 6 régions du Royaume.