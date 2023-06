Royal Air Maroc lance «Morocco Smiles to You»

A la veille de la saison d’été 2023, Royal Air Maroc lance la campagne internationale «Morocco Smiles to You».

Cette campagne vise à promouvoir les destinations marocaines desservies par la Compagnie à ses principaux marchés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique, précise-t-on dans un communiqué.

Le concept de cette campagne s’exprime dans une dizaine de visuels qui dévoilent la diversité naturelle, culturelle et humaine du Maroc. Sur chaque affiche, un site emblématique est mis en avant, sur lequel se superpose un visage adressant un large sourire au spectateur. Le choix de casting et le stylisme incarnent la jeunesse et la modernité du pays tout en célébrant la richesse de ses traditions.

Tous les visuels mettent en avant le renforcement des lignes point-à-point de la compagnie reliant les destinations marocaines (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador, Tanger, Dakhla…) aux villes internationales.