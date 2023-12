Retard des salaires, baisse de la production : Koutoubia annonce un plan pour sortir de la crise

Le management de Koutoubia, l’un des principaux acteurs du secteur agroalimentaire au Maroc, s’est exprimé, via un communiqué, sur la situation délicate que traverse le groupe, suite au double choc de la pandémie de Covid 19 et des contrecoups de la guerre en Ukraine. Deux événements se sont traduits par une baisse de l’activité et le renchérissement d’un certain nombre d’intrants affectant les ratios financiers du groupe, souligne le groupe.

Cette situation ainsi que d’autres facteurs ont entrainé des perturbations au niveau des approvisionnements et de la production et au niveau de la trésorerie du groupe, conduisant à des retards dans l’exécution de certains règlements, dont les salaires, fait savoir la même source.

Face à cette situation, le management de Koutoubia affirme avoir entrepris «des actions fortes» pour assainir la situation de l’ensemble des filiales. La reprise de l’activité de l’ensemble des sites a ainsi été planifiée par palier vers son rythme normal «par la sécurisation du flux d’intrants grâce à une injection de fonds». Il s’agit également de la régularisation des salaires par le traitement des arriérés, et de la remise en œuvre des couvertures médicales et sociales suite aux accords en négociation avec les assurances et les organismes sociaux, indique la même source.

«Malgré les difficultés et conscients de l’importance du groupe dans l’écosystème économique et social de la ville de Mohammedia, les promoteurs du groupe avaient mis en priorité absolue la sauvegarde des emplois, une volonté qui a été tenue et respectée», souligne le communiqué.

Le groupe Koutoubia annonce enfin qu’un «plan de relance multiforme réaliste», en gestation depuis plus de trois mois, sera implémenté à partir de janvier prochain, avec pour objectif de faire de l’année 2024 «une année charnière remettant le groupe sur le chemin de la croissance durable».