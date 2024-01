Philip Morris Maghreb célèbre le nouvel an Amazigh

Phillip Morris Maghreb (PMI) célèbre les 13 et 14 janvier le Nouvel An Amazigh « Yd’Ennayer 2974 ». A cette occasion, l’entreprise mettra en lumière la splendeur de la culture Amazigh dans tous ses stores IQOS à Casablanca, Rabat et Marrakech.

« PMI au Maroc est ravie de partager cette expérience unique et de célébrer la culture et le patrimoine Amazigh avec les utilisateurs adultes de notre technologie IQOS ILUMA », a déclaré Faysal El Kawass, Directeur des produits sans fumée à PMI Maghreb.

A ce titre, des offres exclusives destinées à marquer le début de la nouvelle année Amazigh sont prévues. Également, les premiers clients visitant les stores auront droit à des cadeaux personnalisés avec une touche amazigh.

Les utilisateurs adultes pourraient aussi remporter des invitations exclusives pour une soirée mémorable au rythme « T’Mazight» qui aura lieu le 19 janvier ainsi qu’un article de la collection du styliste et créateur marocain Yassine Morabit.