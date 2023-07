Morocco Mall : C’est reparti pour le Shopping Festival!

Des réductions allant jusqu’à 70% sont prévues à partir du 6 juillet jusqu’à mi-août, avec le retour attendu du Shopping Festival du Morocco Mall.

Tout en misant sur des soldes imparables et sur des activités festives qui ont fait le succès de cette opération, Morocco Mall offre cette année à ses visiteurs encore plus d’avantages et de possibilités de gagner des lots somptueux ainsi que des nouveautés à découvrir.

Du jeudi 6 juillet au dimanche 16 juillet, pour tout achat à partir de 400 dhs, chaque client se verra remettre un Pass Summer Sales incluant le parking gratuit, un ticket Aquadream et un ticket repas.

Chacun de ces tickets ouvrira à une inscription automatique à la grande tombola. Plusieurs lots seront mis en jeu pour donner la chance à plusieurs milliers de visiteurs de gagner sur tirage au sort. Parmi les lots à remporter : 5 téléviseurs, 3 réfrigérateurs, des dizaines de bons d’achat valables chez les enseignes Aksal, une montre créateur d’une valeur de 25 000 DH, des voyages et séjours touristiques ainsi que de nombreux autres lots de valeur.

Au centre commercial Ibn Battuta à Tanger, Aksal met exceptionnellement en jeu 10 ans de shopping à gagner ! Chaque jour pendant 10 jours, les clients Tangérois pourront remporter 1 an de shopping d’une valeur de 12.000 DH pour tout achat de 400 DH et plus.

En plus et pour la première fois, la promenade extérieure et la digue seront ouvertes au public et spécialement aménagées pour l’occasion autour du thème fitness et bien-être, offrant un parcours jalonné d’équipements sportifs. Un Summer Village spécial kermesse offrira jeux et amusements pour les plus jeunes. Près de la fontaine musicale, un espace de cinéma en plein air sera aménagé pour accueillir chaque soir les visiteurs souhaitant assister à la programmation spéciale.