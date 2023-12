Managem bénéficie du kilowatt green parmi les moins chers de l’Afrique

Le top management a souligné que le groupe a réalisé une avancée majeure dans son programme de transition énergétique, puisque désormais « 90 % de notre énergie sur nos sites miniers au Maroc proviennent de sources renouvelables » a révélé au magazine, Imad Toumi.

L’empreinte carbone de tous les actifs est ainsi optimisée. Toumi donne comme exemple le projet cuivre à Tizert, près de Taroudant, qui démarrera en 2025. Ce dernier s’inscrit pleinement dans cette approche en proposant un cuivre avec une empreinte carbone minimale. Cela, grâce aux partenaires dans le secteur de l’énergie qui a permis au groupe de bénéficier du kilowatt green parmi les moins chers d’Afrique

Par ailleurs, pour renforcer sa position dans les métaux de transition énergétique, et avec le soutien de notre actionnaire de référence Al Mada, le groupe a choisi de collaborer avec des leaders du secteur. «Nous misons sur la technologie avancée et des sources locales de matières premières pour offrir à l’Union européenne et aux USA une alternative compétitive aux produits asiatiques» conclut Toumi.