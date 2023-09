Huawei : un investissement de 430 millions de dollars pour accélérer l’Afrique numérique

C’est dans ce contexte que s’est tenue, la Huawei Northern Africa Night, en présence de Terry HE, Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), qui, lors de son discours, a dévoilé les contours de la nouvelle stratégie de Huawei visant à accompagner l’Afrique vers un « avenir intelligent » et connecté, annonce-t-on dans un communiqué.

Bien plus qu’une feuille de route, cette stratégie, baptisée « Accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique », se présente avant tout comme une vision pour le futur numérique et technologique de l’Afrique. Avec une population majoritairement jeune, où 60% des habitants ont 25 ans ou moins, le numérique est une source de croissance de plus en plus importante pour les États africains.

Le continent se distingue également par son immense potentiel en énergie verte, créant ainsi un avantage comparatif sans précédent à l’ère de l’intelligence artificielle. Considérant ces atouts, la nouvelle stratégie de Huawei s’articule autour de l’intégration des technologies intelligentes, notamment l’IA, au sein de secteurs essentiels qui façonnent et ont un impact sur le quotidien des Africains, tels que la santé, l’éducation, les transports, la finance, l’agriculture et l’exploitation minière.

Plus précisément, cette nouvelle stratégie présente trois volets d’actions :

· Accélérer l’intelligence pour renforcer l’inclusion et ainsi améliorer la vie des populations en renforçant la couverture et la qualité des services essentiels ;

· Accélérer l’intelligence pour améliorer la gestion gouvernementale et renforcer l’attractivité de l’environnement commercial et des affaires ;

· Accélérer l’intelligence pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité au sein de l’économie, particulièrement dans les principales industries africaines.

Pour appuyer cette stratégie, Terry HE a annoncé, au cours de cette soirée, le déploiement d’un important plan d’investissement intitulé “Avenir Intelligent” dédié à la région Northern Africa englobant les 28 pays du continent au-dessus de l’équateur.

Sur une durée de cinq ans, cet ambitieux projet d’investissement s’élève à hauteur de 430 millions de dollars et est ainsi réparti : 200 millions de dollars seront injectés pour la création du premier centre de cloud public de la région qui proposera plus de 200 services cloud ainsi que 200 millions supplémentaires pour soutenir 200 partenaires logiciels locaux et renforcer 1 300 partenaires de distribution. En matière de développement des compétences, Huawei investira 30 millions de dollars pour former 10 000 développeurs locaux et 100 000 professionnels du numérique, créant ainsi une main-d’œuvre qualifiée pour stimuler la transformation intelligente dans la région.

Les défis sont immenses et les enjeux considérables. « Chaque évolution technologique est le fruit de la persévérance, de l’exploration et de l’investissement », a ainsi déclaré Terry HE, Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), avant d’ajouter « Pour accélérer encore davantage l’intelligence régionale, Huawei continuera d’investir dans la technologie, les écosystèmes et le développement des talents. » Il a également mis en avant que la réalisation de telles ambitions exige une étroite collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les institutions éducatives et les communautés. Dans ce contexte, il a conclu son discours en appelant à l’unité d’action, déclarant : « Unissons nos efforts pour contribuer à l’avènement d’un monde intelligent en Afrique, accélérant ainsi la réalisation des aspirations des populations en la matière. »

Pour Huawei, l’Afrique représente une composante fondamentale des ambitions de développement de l’entreprise, illustrant son engagement constant envers la transformation numérique du continent.