Grande distribution : LabelVie propose en franchise son enseigne Carrefour Express

Le Groupe LabelVie vient de lancer le tout premier programme de franchise dans le domaine de la distribution alimentaire au Maroc, avec la marque Carrefour Express. L’objectif du programme est de s’étendre dans tout le pays, en ciblant les villes et les centres-villes. L’enseigne aspire à devenir le magasin de quartier de référence pour les courses quotidiennes de la clientèle urbaine avec un panel de services dédiés et des offres de proximité.

Parmi les objectifs assignés : le développement de l’enseigne Carrefour Express sur le territoire national ainsi que l’opportunité aux entrepreneurs de s’appuyer sur un groupe leader dans la distribution pour se lancer dans l’entrepreneuriat à moindre risque.

«C’est un rapport gagnant-gagnant entre une marque à la notoriété et au savoir-faire établis avec les magasins Carrefour, et les futurs candidats souhaitant s’investir dans la distribution alimentaire. L’expansion du réseau à travers notre programme de franchise nous permet, d’un côté, d’ouvrir de nouveaux magasins et d’être donc encore plus proches de nos clients et, d’un autre côté, d’accompagner des entrepreneurs souhaitant s’investir dans la distribution alimentaire en s’appuyant sur un groupe leader», a déclaré Mehdi Mansour, directeur de la franchise.

Le programme de franchise est proposé en plusieurs formules de partenariat en fonction du statut du candidat : auto-entrepreneur, investisseur, gérant… Il reste également flexible pour s’adapter aux différentes configurations des franchisés-candidats.

Pour ce faire, une plateforme digitale est prévue pour attirer les candidats intéressés. La plateforme détaille le concept, ses meilleurs atouts et les grandes étapes d’un candidat pour devenir franchisé.

En plus de la plateforme digitale, le Groupe prévoit une présence soutenue sur les réseaux sociaux ainsi que des rencontres avec les futurs franchisés dans des salons professionnels dédiés ou des événements d’entrepreneuriat.

Les profils de tous les candidats, quel que soit leur parcours initial, seront soigneusement étudiés. La vocation d’entreprendre et la volonté de réussir sont les premières qualités recherchées chez les futurs franchisés.

Chaque franchisé potentiel aura une approche et un suivi personnalisés, avec le meilleur accompagnement possible jusqu’à l’ouverture du magasin. Au programme : formation terrain dans un des magasins Carrefour Express, découverte de la plateforme logistique, formation sur les règles de gestion d’un magasin de distribution alimentaire… L’encadrement se poursuit également dans la phase de développement du magasin à travers le conseil dans l’animation commerciale.