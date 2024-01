Gestion des déchets : Azura et Suez consolident leur partenariat avec deux nouveaux contrats

Le Groupe Azura, groupe international spécialisé dans les filières fruits & légumes et aquaculture, vient de signer un partenariat avec le groupe Suez, un leader des solutions circulaires dans les déchets, pour l’exploitation de plusieurs plateformes de valorisation, par compostage, des déchets organiques émanant des activités d’Azura dans les régions d’Agadir et de Dakhla.

Il s’agit de deux contrats, d’une durée de 6 ans chacun, pour la mise en œuvre de plusieurs plateformes de transformation des déchets organiques en compost. D’une capacité globale de 116.000 tonnes de déchets organiques par an, ces plateformes produiront annuellement 42.000 tonnes de compost et 43.000 tonnes de combustible solide de récupération (CSR) semi-fini.

Cette solution répond aux enjeux de l’économie circulaire et de la préservation de la ressource pour lesquels les deux groupes sont fortement engagés. En effet, face au stress hydrique, le compost en tant qu’amendement organique présente une alternative pour augmenter la rétention de l’eau et améliorer la qualité des sols. Il permet également de répondre aux enjeux climatiques en réintégrant du carbone dans le sol. Afin de créer de la valeur pour le territoire, le compost de qualité produit sera commercialisé par un acteur local auprès des producteurs agricoles de la région.

Ce contrat est la consécration d’un partenariat solide entre les deux partenaires qui a démarré en 2020, avec le contrat de gestion et de re-circularisation des déchets issus des activités du groupe Azura.

«Ce nouveau partenariat avec Suez témoigne, une nouvelle fois, de notre fort engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui avait été notamment matérialisé par la signature d’un accord avec “Science-Based Targets Initiative” (SBTI). En effet, grâce à la mise en place d’unités de compostage pour nos déchets organiques, nous diminuerons notre empreinte carbone d’environ 16.000 tonnes de CO2 eq chaque année», a déclaré Hicham Harakat, Chief Executive Officer du Groupe Azura.

Pour sa part, Benjamin Vauthier, directeur général de Suez au Maroc, a indiqué que «le nouveau contrat témoigne de la capacité des équipes de Suez au Maroc à proposer en continu à ses clients des solutions résilientes et innovantes, différenciantes et à forte valeur ajoutée, afin de réduire l’impact environnemental de leurs activités. Le savoir-faire de nos équipes locales, au service d’Azura et d’autres entreprises marocaines, concourt également à la croissance économique locale».