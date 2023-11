Entrepreneuriat : Près de 50 000 entreprises dirigées par des femmes

Quelque 49 675 entreprises sont dirigées par des femmes en 2021, en hausse de 3,8% par rapport à 2020, selon l’examen des données de 305 529 entreprises personnes morales actives (EPMA), pour lesquelles le genre a été identifié par l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

Par catégorie d’entreprises, les microentreprises ont enregistré, en 2021, la part la plus élevée de l’entrepreneuriat féminin, soit 16,7% de l’effectif de cette catégorie d’entreprises, un niveau supérieur à la moyenne globale, précise le rapport annuel de l’OMTPME, notant que les grandes entreprises (GE) et les très petite entreprise (TPE) suivent avec des parts respectives de 12,7% et 12,3%.

Par ailleurs, côté salariat, l’analyse sur l’emploi et les salaires en fonction du genre a révélé que les disparités entre les genres sont plus importantes dans les bas salaires.

Ainsi, 51,2% du total des employées femmes ont perçu un salaire inférieur à 2.800 DH, contre 40,5% pour les employés hommes, indique l’OMTPME dans ce rapport qui porte sur les exercices 2021 et 2022, précisant que cette analyse porte sur un effectif global de 4 456 503 salariés, dont 1 463 032 femmes.

Ces proportions ont tendance à s’égaler pour les autres tranches de salaires, au fur et à mesure que les salaires augmentent.

Dans les grandes entreprises, près de 14% des employées femmes perçoivent un salaire supérieur à 10.000 DH, contre 15,5% pour les employés hommes.

Cette proportion varie entre 3% et 9% pour l’emploi féminin et entre 3% et 8% pour l’emploi masculin dans les autres catégories d’entreprises.