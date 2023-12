Cloud Computing de Huawei : Un catalyseur d’innovation

Les dernières décennies nous ont conduits à un monde dépendant de la technologie avancée pour un fonctionnement transparent – dans les entreprises, les gouvernements, les soins de santé et presque tous les secteurs. Nous pouvons tous comprendre que le moyen le plus efficace pour toute organisation de rester connectée consiste à utiliser les solutions informatiques les plus innovantes.

Le cloud computing n’est qu’un exemple de la technologie pionnière qui définira demain. En termes simples, le cloud computing consiste à utiliser l’infrastructure informatique d’un serveur externe pour les besoins informatiques de votre organisation.

Cela permet aux entreprises de choisir des services de plate-forme cloud au lieu d’investir massivement dans des bases de données, des logiciels et du matériel eux-mêmes. Les multiples services offerts via le cloud incluent les serveurs, les logiciels, l’analyse, le stockage, les bases de données et la mise en réseau, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’industrie du cloud computing a connu une croissance exponentielle et devrait poursuivre cette trajectoire drastique alors que de plus en plus d’entreprises passent à des solutions informatiques plus distantes et accessibles qui peuvent offrir vitesse, évolutivité et flexibilité.

Le marché mondial de l’informatique en cloud est propulsé par les nouvelles technologies émergentes telles que les mégadonnées, l’intelligence artificielle et la technologie d’apprentissage automatique, tandis que l’expansion des services d’informatique en cloud est propulsée vers le haut par le besoin de protection des données, d’options efficaces de reprise après sinistre pour assurer la capacité opérationnelle et l’accomplissement des mandats réglementaires.

De plus en plus d’entreprises choisissent de migrer vers le cloud et d’éviter les dépenses et les complications liées à la possession et à la maintenance de leur propre infrastructure informatique. De plus, la plate-forme cloud d’entreprise reste le modèle informatique le mieux adapté à la plupart des entreprises.

Qu’est-ce qu’un cloud d’entreprise ? Définition

Un cloud d’entreprise est un modèle d’architecture informatique qui combine la flexibilité d’une plateforme de cloud public avec la sécurité et la protection d’une plateforme de cloud privé. Il offre une expérience performante et transparente pour la direction et les consommateurs.

La plate-forme cloud d’entreprise vous permet d’adapter les ressources en fonction des besoins de votre entreprise et d’investir uniquement dans ce dont vous aurez besoin, ce qui donne à votre entreprise plus d’agilité et la liberté de choisir où exécuter quelles charges de travail.

Il est facile de considérer la plate-forme cloud d’entreprise comme le meilleur des deux mondes.

Quels sont les avantages commerciaux pour les entreprises qui migrent vers le cloud ?

Le cloud computing présente une multitude d’avantages pour les entreprises et, à mesure que l’ère numérique progresse à pas de géant, les organisations ont besoin d’un accès élastique aux 3 principales ressources informatiques – puissance de traitement, mémoire informatique et stockage de données. Les plates-formes cloud offrent ces applications informatiques améliorées avec plusieurs avantages associés :

Rentabilité : les serveurs sur site peuvent réduire les dépenses de votre entreprise, de l’entretien des machines et des coûts d’exploitation à l’énorme quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner la structure. Les mises à niveau du système et les réparations matérielles peuvent également être extrêmement coûteuses, ainsi que les salaires nécessaires pour le personnel expert employé. Les ressources fournies par le cloud computing offrent en revanche une alternative beaucoup plus rentable.

les serveurs sur site peuvent réduire les dépenses de votre entreprise, de l’entretien des machines et des coûts d’exploitation à l’énorme quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner la structure. Les mises à niveau du système et les réparations matérielles peuvent également être extrêmement coûteuses, ainsi que les salaires nécessaires pour le personnel expert employé. Les ressources fournies par le cloud computing offrent en revanche une alternative beaucoup plus rentable. Sécurité : l’externalisation d’un fournisseur externe pour vos besoins informatiques offre un niveau de sécurité plus élevé pour vos données et votre entreprise. Les serveurs de données sur site constituent une responsabilité et placent vos données dans une position compromettante en termes de menace physique ou de violation de données. Le cloud computing garantit une sauvegarde sécurisée de tous vos fichiers, données sensibles et capacités de stockage.

l’externalisation d’un fournisseur externe pour vos besoins informatiques offre un niveau de sécurité plus élevé pour vos données et votre entreprise. Les serveurs de données sur site constituent une responsabilité et placent vos données dans une position compromettante en termes de menace physique ou de violation de données. Le cloud computing garantit une sauvegarde sécurisée de tous vos fichiers, données sensibles et capacités de stockage. Mises à jour automatisées : les plates-formes cloud garantissent que votre infrastructure informatique est automatiquement mise à niveau vers les dernières technologies et est dotée des fonctionnalités de calcul, de stockage et de mise en réseau les plus avancées.

les plates-formes cloud garantissent que votre infrastructure informatique est automatiquement mise à niveau vers les dernières technologies et est dotée des fonctionnalités de calcul, de stockage et de mise en réseau les plus avancées. Évolutivité : votre entreprise peut faire évoluer ses ressources en fonction de ses besoins du moment et choisir d’augmenter ou de diminuer ces investissements à tout moment. Cela offre une flexibilité totale, une rentabilité et des résultats immédiats.

votre entreprise peut faire évoluer ses ressources en fonction de ses besoins du moment et choisir d’augmenter ou de diminuer ces investissements à tout moment. Cela offre une flexibilité totale, une rentabilité et des résultats immédiats. Accessibilité accrue : un environnement cloud offre la possibilité de partager des données et de communiquer plus efficacement avec des collègues, des employeurs et des clients du monde entier en temps réel. Le cloud se concentre fortement sur la sécurité, ce qui permet de protéger cet accès réseau distant contre toute menace potentielle ou malware.

un environnement cloud offre la possibilité de partager des données et de communiquer plus efficacement avec des collègues, des employeurs et des clients du monde entier en temps réel. Le cloud se concentre fortement sur la sécurité, ce qui permet de protéger cet accès réseau distant contre toute menace potentielle ou malware. Environnement de travail flexible : La pandémie nous a trop familiarisés avec le concept de travail à domicile et, à certains égards, il est devenu un modèle de travail plus efficace pour certaines entreprises. Les environnements de travail hybrides se répandent désormais, permettant aux employés de travailler à la fois à domicile et sur site. Le cloud computing aide grandement dans cet aspect pour permettre aux travailleurs d’accéder aux données pertinentes où qu’ils se trouvent et d’effectuer leurs tâches à distance.

: La pandémie nous a trop familiarisés avec le concept de travail à domicile et, à certains égards, il est devenu un modèle de travail plus efficace pour certaines entreprises. Les environnements de travail hybrides se répandent désormais, permettant aux employés de travailler à la fois à domicile et sur site. Le cloud computing aide grandement dans cet aspect pour permettre aux travailleurs d’accéder aux données pertinentes où qu’ils se trouvent et d’effectuer leurs tâches à distance. Récupération après sinistre : lors de catastrophes naturelles, de cyberattaques ou de pannes de courant, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Chaque entreprise doit avoir un plan de sauvegarde pour s’assurer que les temps d’arrêt n’affectent pas les opérations commerciales et que les données sont constamment protégées – un exploit qui est facilement accompli en introduisant une plate-forme de cloud computing. Les options de reprise après sinistre actives garantissent que vos données sensibles disposent toujours d’un plan de redondance.

lors de catastrophes naturelles, de cyberattaques ou de pannes de courant, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Chaque entreprise doit avoir un plan de sauvegarde pour s’assurer que les temps d’arrêt n’affectent pas les opérations commerciales et que les données sont constamment protégées – un exploit qui est facilement accompli en introduisant une plate-forme de cloud computing. Les options de reprise après sinistre actives garantissent que vos données sensibles disposent toujours d’un plan de redondance. Satisfaction des utilisateurs : les applications basées sur le cloud garantissent que vos clients bénéficieront d’une expérience utilisateur transparente et avancée. Cela permet également de montrer aux clients potentiels que votre entreprise investit dans les dernières technologies, ce qui renforcera l’image de marque de votre entreprise.

Les avantages du cloud computing peuvent s’étendre sur beaucoup plus de pages, mais concentrons-nous sur les plates-formes cloud réellement disponibles.

Quels sont les différents types d’architecture cloud d’entreprise ?

Alors que de plus en plus d’entreprises choisissent de passer au cloud computing, elles doivent choisir un modèle de cloud d’entreprise qui répond à leurs besoins. Le modèle cloud choisi dicte la mise en œuvre de la plate-forme et l’accessibilité au système. Il existe quatre principaux types de plates-formes de cloud computing d’entreprise, examinons-les :

Cloud public

Un cloud public est un cadre cloud dans lequel les services informatiques et l’infrastructure informatique sont gérés par un tiers externe. Cela rend le cloud computing accessible à tous et offre l’utilisation d’une infrastructure cloud qui peut être partagée avec d’autres entreprises ou locataires via Internet.

Les fournisseurs de plates-formes de cloud public peuvent proposer une infrastructure en tant que service (IaaS) , une plate-forme en tant que service (PaaS) ou un logiciel en tant que service (SaaS) – offrant aux entreprises une flexibilité accrue et atténuant le besoin d’héberger serveurs de données et services informatiques sur site. Les utilisateurs du cloud public peuvent simplement louer des centres de données ou utiliser des applications logicielles, des outils de développement d’applications ou des capacités de stockage.

Les entreprises capitalisent généralement sur les services de cloud public pour stocker des données qui ne nécessitent pas d’accès fréquent ou pour des applications moins sensibles qui ont des pics d’utilisation irréguliers.

Alternativement, une plate-forme de cloud privé propose des services cloud hébergés sur les serveurs privés d’une entreprise.

Cloud privé

Un cloud privé est un type d’architecture dans lequel l’infrastructure informatique est hébergée de manière privée, soit dans son propre centre de données, soit dans une installation tierce, soit par l’intermédiaire d’un fournisseur de cloud privé. Toutes les ressources fournies par un cloud privé ont un accès isolé, ce qui signifie qu’elles ne sont accessibles qu’à un seul client.

Les plates-formes de cloud privé offrent plus de contrôle et une sécurité améliorée, mais nécessitent un niveau d’expertise informatique plus élevé qu’un cloud public.

Les deux modèles offrant des solutions efficaces, un modèle de cloud intermédiaire peut sembler plus approprié pour votre organisation.

Cloud hybride

Le cloud hybride est par définition un mélange de plates-formes de cloud public et privé, offrant un modèle informatique unifié et flexible. La combinaison de conceptions de cloud computing permet aux entreprises de choisir l’environnement de cloud computing optimal pour chaque charge de travail et de naviguer entre les services selon les besoins.

La plate-forme fournit une solution transparente et contrôlée avec une évolutivité accrue selon les besoins, une sécurité renforcée et une migration simplifiée entre les systèmes.

Le cloud hybride devient rapidement la solution de choix pour la plupart des entreprises soucieuses de facilité de gestion, de longévité et d’efficacité. Cependant, certaines organisations peuvent souhaiter une différence plus nette dans les services de plate-forme cloud.

Multi-Cloud

Un cadre multi-cloud implique le déploiement de plusieurs systèmes de cloud computing pour une entreprise. Ce modèle est différent d’une plate-forme cloud hybride dans la mesure où la configuration multi-cloud n’utilise pas un seul fournisseur de cloud computing pour l’hébergement cloud, mais plutôt plusieurs fournisseurs.

Le modèle peut être choisi pour une sauvegarde accrue et l’assurance que vos données sont réparties en toute sécurité entre différents fournisseurs de cloud, au lieu de compter sur un seul fournisseur de cloud pour l’ensemble de votre entreprise.

Bien que ces solutions de cloud computing présentent de grands avantages à leur manière, la plupart des entreprises hésiteront encore à faire le saut vers le cloud.

Le Cloud Computing by Huawei – L’approche Everything As A Service

Huawei Cloud est devenu l’un des principaux fournisseurs de services cloud, offrant aux entreprises une suite complète de solutions et de services basés sur le cloud. En mettant fortement l’accent sur l’architecture cloud native et le modèle « Tout en tant que service » (EaaS), Huawei Cloud a suscité une attention considérable dans l’espace des entreprises.

Lors de GITEX Africa, tenu à Marrakech en Mai 2023, le concept de cloud natif et d’EaaS a occupé le devant de la scène, signalant l’accent mis par l’entreprise sur la fourniture de services cloud évolutifs, flexibles et efficaces, avec un focus supplémentaire sur la notion de « Cloud Souverain ». Huawei Cloud vise à permettre aux entreprises de tirer parti des technologies cloud natives, telles que les conteneurs et les microservices, pour créer et déployer des applications plus rapidement et plus efficacement. En adoptant une approche cloud native, les entreprises peuvent bénéficier d’une agilité, d’une évolutivité et d’une rentabilité accrues dans leurs initiatives de transformation numérique.

De plus, le modèle EaaS de Huawei Cloud est conçu pour mettre l’ensemble de l’écosystème cloud à la portée des entreprises. Ce modèle permet aux organisations d’accéder à une large gamme de services cloud, y compris l’infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS), le logiciel en tant que service (SaaS) et même l’industrie. -solutions spécifiques. Avec EaaS, les entreprises peuvent tirer parti de la flexibilité et de l’évolutivité du cloud pour répondre à leurs besoins spécifiques sans avoir besoin d’investissements importants dans l’infrastructure.

Huawei Cloud souligne également son engagement à construire une fondation cloud pour un monde intelligent. L’entreprise envisage un avenir où les services cloud joueront un rôle central dans l’innovation et la transformation numérique dans tous les secteurs. Grâce à ses services cloud, Huawei vise à donner aux entreprises les moyens d’exploiter la puissance des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse de données volumineuses, leur permettant de prendre des décisions basées sur les données et d’acquérir un avantage concurrentiel.

Dans l’ensemble, Huawei Cloud offre une proposition convaincante aux entreprises qui cherchent à tirer parti des services cloud pour leur parcours de transformation numérique. En mettant l’accent sur l’architecture cloud native, le modèle EaaS et sa vision d’un monde intelligent, Huawei Cloud fournit une suite complète de solutions et de services pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises. Alors que le paysage du cloud computing continue d’évoluer, Huawei Cloud s’impose comme un acteur formidable, prêt à stimuler l’innovation et à permettre aux entreprises de prospérer à l’ère numérique.