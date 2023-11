Bâtiment : LafargeHolcim conclut des conventions avec des acteurs du secteur

LafargeHolcim a signé des conventions avec plusieurs acteurs du secteur de la construction. La première avec le CNOA (Conseil national de l’Ordre des architectes). Elle porte sur un intérêt commun pour l’évolution et le progrès scientifique et technique dans le domaine de l’architecture et de la construction. La deuxième, tripartite, est conclue avec la Société d’aménagement Zenata (SAZ) et le CNOA et a pour objectif de favoriser un échange enrichissant de connaissances, de renforcer la coopération entre ces parties et de concrétiser des projets durables et innovants. Parmi les initiatives phares de cette convention, figure un concours architectural d’idées sur la construction durable au sein du quartier Jnane Zenata situé à l’écocité Zenata. Ce qui représente une opportunité pour repenser et mettre en pratique des solutions innovantes, durables et respectueuses de l’environnement.

Ces conventions ont été signées lors d’un évènement organisé par LafargeHolcim, sous le thème «Construction durable et résilience des bâtiments : quelles ambitions et quelles pratiques ?». L’occasion de promouvoir l’innovation dans l’acte de bâtir, à travers le partage de success-stories, des expériences récentes et des réalisations dans ce domaine, mais aussi d’explorer les dernières tendances de l’industrie du bâtiment, d’évaluer le bilan actuel et les perspectives d’avenir du secteur, dans un esprit d’échange et de partage.

«Ces accords mettent en avant la nécessité de promouvoir des solutions innovantes et durables qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais préparent également le terrain pour l’avenir de l’industrie de la construction», a affirmé Saad Dalil, directeur commercial et marketing Ciment de LafargeHolcim Maroc.