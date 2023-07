Al Barid Bank et l’UM6P collaborent dans le domaine des services financiers

Al Barid Bank et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont récemment conclu un accord de coopération visant à encourager et développer la recherche dans divers domaines, tels que les services financiers, l’inclusion financière, l’éducation financière, la formation et la digitalisation. Ce partenariat s’appuie sur la volonté commune des deux partenaires de promouvoir l’innovation, dans le but de contribuer au progrès économique et social, en particulier dans le domaine bancaire et financier.

Ainsi, cet accord de collaboration vise, entre autres, à promouvoir la recherche appliquée, le développement et l’innovation en favorisant la collaboration, l’échange de connaissances et de compétences entre les deux parties à travers des initiatives spécifiques, notamment l’organisation de challenges d’open innovation dans le domaine bancaire.

Il s’agit également de promouvoir l’entrepreneuriat innovant à travers l’accompagnement d’Al Barid Bank des start-up émergentes de l’écosystème de l’UM6P mais aussi de soutenir la montée en compétence des collaborateurs d’Al Barid Bank et de ses filiales grâce à des programmes de formation continue comprenant des parcours couvrant diverses thématiques.

En outre, les collaborateurs d’Al Barid Bank pourront également prendre part à des séminaires, des tables rondes et des conférences sur des sujets liés à l’activité financière. Ces différents domaines de collaboration seront mis en œuvre dans le cadre d’accords spécifiques, en précisant que leurs modalités d’exécution seront définies au cas par cas d’un commun accord entre les deux parties.