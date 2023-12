Entreprises publiques : 12% des appels d’offres ouverts déclarés infructueux

Le nombre de marchés conclus par les établissements et entreprises publics (EEP) en 2022 a augmenté de 27 % en passant de 9.174 en 2021 à 11.706, selon la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP).

Quant au montant total de ces marchés, il a enregistré une hausse de 75% passant de 17,40 milliards de dirhams (MMDH) à 30,51 MMDH, indique la DEPP dans son rapport d’activité de 2022.

Concernant les appels d’offres (AO), ils ont connu une hausse de 16% par rapport à 2021, fait savoir la même source, notant que les commissions d’AO ont procédé à l’attribution de 9.979 dossiers contre 8.368 en 2021, soit une augmentation de 19%.

Sur les 11.374 AO ouverts en 2022, 1.395 AO ont été annulés ou déclarés infructueux, soit un taux de 12%, relève la DEPP.

Par ailleurs, le rapport précise que les contrôleurs d’Etat ont procédé à l’examen des actes soumis au visa conformément aux arrêtés du ministère de l’économie et des finances fixant les seuils de visa, tout en effectuant les diligences nécessaires afin de s’assurer de la régularité des actes et leur conformité au cadre légal et réglementaire en vigueur.

A ce titre, selon le rapport, ils ont visé 5.041 marchés pour un montant global de 27.m,22 MMDH, soit 90% de la valeur globale des marchés engagés.