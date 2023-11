Emploi, IDE, export… Les (très) bons chiffres du secteur industriel au Maroc

Moribond il y a encore une vingtaine d’années, le secteur industriel au Maroc a fait un bond spectaculaire pour se positionner comme l’un des plus dynamiques du Royaume, tant en termes de postes d’emploi créés que d’investissements. Les chiffres présentés récemment par le département de tutelle en Commission, dans le cadre des discussions des budgets sectoriels du projet de Loi de finances 2024, parlent d’eux-mêmes.

En matière d’emploi d’abord. Selon le ministère, qui se base sur les données de la CNSS, le secteur industriel emploie (à fin 2022) plus d’un million de personnes pour un total de 12.160 entreprises industrielles. Surtout, depuis le début du mandat de l’actuel gouvernement, jusqu’à septembre 2023, ce sont très exactement 100.198 postes d’emploi nets qui ont été créés dans l’industrie. En outre, l’ensemble des emplois perdus à cause des effets de la crise sanitaire ont été récupérés. Selon le ministère, ce taux de récupération dépasse désormais 106%.

Au total, depuis le début du mandat du gouvernement, 536 projets industriels ont été signés ou ont fait l’objet de mémorandums d’entente et de conventions-cadres, ce qui devrait, selon le ministère, générer plus de 459.000 emplois directs et indirects.

Pour la seule année 2023, le nombre de projets a atteint 154, avec une projection de 158.640 postes d’emploi projetés.

Investissements et exportations

En termes d’investissements, ensuite, le secteur industriel s’avère particulièrement attractif. Selon le département de Ryad Mezzour, 75% des investissements approuvés en 2023 dans le cadre de la Commission nationale des investissements concernent l’industrie.

Sur la seule année 2023, les accords et protocoles d’accord signés avec des investisseurs dans le domaine de l’industrie (soit 154 projets) portent sur un montant d’investissement global de 339,5 milliards de dirhams.

Les investissements directs étrangers dans le secteur ont, eux, explosé. En 15 ans, ils ont été multipliés par près de 4,5, passant de 3,3 milliards de dirhams en 2007 à plus de 14,7 milliards de dirhams en 2022. L’industrie est d’ailleurs le secteur qui draine le plus d’IDE depuis 4 ans, avec une part dépassant les 37% à fin 2022.

Au niveau des exportations, le secteur industriel, tiré par l’automobile, est de loin le premier secteur exportateur du Royaume, avec un chiffre d’affaires à l’export d’environ 370 milliards de dirhams. Cela représente plus de 87% de l’ensemble des exportations de marchandises du Royaume !

Banque de projets

La Banque de projets, pilier de la stratégie de substitution aux importations mise en place par le ministère, monte également en puissance. Selon le département de l’Industrie, ce sont à ce jour 1.626 projets qui ont été sélectionnés, avec un investissement projeté de 80 milliards de dirhams.

Ces investissements devraient permettre de créer plus de 139.000 emplois directs et 209.000 indirects. Ces projets devraient en outre générer un chiffre d’affaires de 98 milliards de dirhams au niveau local et de 86 milliards de dirhams à l’export. À noter que ces projets sont portés à 86% par des capitaux marocains !