Elon Musk perd 200 milliards de dollars de sa fortune, une première

Le milliardaire américain Elon Musk est devenu le premier homme d’affaires de l’histoire qui perd 200 milliards de dollars de sa fortune, rapporte mardi l’agence US Bloomberg.

Désormais, la fortune du président-directeur général de Tesla, SpaceX et Twitter se chiffre à 137 milliards de dollars, alors qu’elle avait frôlé les 340 milliards de dollars en 2021, selon Bloomberg Billionaires Index.

Avec cette perte, Musk se classe deuxième dans la liste des personnes les plus riches au monde derrière le président de LVMH, Bernard Arnault.

Cette baisse est en grande partie due au fait que l’essentiel de la richesse de Musk est lié à Tesla, dont l’action a plongé de 65 % en 2022, précise la même source.

Lundi, Tesla a annoncé avoir livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an mais reste en-dessous de ses propres prévisions et des attentes de Wall Street.

L’entreprise d’Elon Musk s’est fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50% par an en moyenne. Cet objectif peut fluctuer en fonction de ses opérations, a précisé la compagnie dans un communiqué, ajoutant que ces opérations ont été affectées notamment par l’impact du Covid, qui a conduit à plusieurs semaines de fermeture de son usine en Chine, et les problèmes liés à ses chaînes d’approvisionnement.

Plusieurs observateurs craignent un possible ralentissement de la demande pour les voitures, assez onéreuses, du constructeur au moment où l’environnement économique est incertain et où d’autres fabricants proposent de plus en plus de modèles concurrents. Ils s’inquiètent également de voir Elon Musk se concentrer sur sa nouvelle entreprise, Twitter, plutôt que sur Tesla.

L’achat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars n’a pas non plus aidé les actions de Tesla ni la richesse personnelle de Musk, relève de son côté CNN Business, ajoutant que Musk, le plus grand actionnaire de Tesla, a vendu pour 23 milliards de dollars ses actions Tesla depuis que son intérêt pour Twitter est devenu public en avril.