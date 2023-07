Élevage de coquillages : Sadiki inaugure le centre de recherche spécialisé à Tétouan

Le Centre a pour objectif de développer les techniques de production en masse de naissains destinés au marché aquacole, de produire de naissains pour les programmes de repeuplement des gisements naturels, et d’approvisionner les conchyliculteurs de la région dans les phases préparatoires de démarrage de projets dans le cadre des opérations pilotes.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Japon, est le fruit d’un financement sous forme de don non remboursable de 100 millions de DH octroyé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Le Centre est composé de la 1ère écloserie conchylicole expérimentale de recherche marocaine et d’une ferme conchylicole pilote dans la baie d’Amsa. Opérationnelle depuis septembre 2018, cette station est aménagée sur une superficie de 7.000 m2, avec une partie maritime implantée sur une parcelle de 2 ha au large de la baie.

«La conchyliculture occupe une place de choix dans l’aquaculture, étant un secteur prometteur et important dans la stratégie Halieutis», a souligné M. Sadiki dans une déclaration à la MAP. Il a fait savoir que le ministère œuvre pour le développement de la filière à travers la programmation d’importants investissements pour attirer les professionnels, et le lancement d’une série de projets d’aquaculture sur les côtes marocaines.

Le ministre a relevé que ce Centre, le deuxième au niveau national après celui de Dakhla, contribuera à approvisionner les professionnels en matières premières, affirmant qu’il constitue un jalon important pour le secteur de l’aquaculture marine, notamment conchylicole.

M. Sadiki a, par ailleurs, indiqué que l’inauguration de ce centre s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération technique et financière entre le Maroc et le Japon. Ce projet, a-t-il noté, constitue une pierre angulaire qui permettra au Maroc d’atteindre les objectifs fixés pour ce secteur à l’horizon 2030, et d’en faire une filière porteuse pour la production et la préservation des ressources marines, ainsi que pour la réduction de la pression sur la pêche maritime.