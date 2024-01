Économie bleue : Thème de la 6e étape des Journées Maroc-France

Prévue du 23 au 25 janvier 2024, la prochaine étape des Journées économiques Maroc-France rassemblera des experts, des entrepreneurs et des décideurs économiques autour des opportunités et enjeux de ce pan de plus en plus important de l’économie.

Organisées depuis 2021 par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), en partenariat avec l’ambassade du Royaume du Maroc en France, cet événement a pour objectif de favoriser le rapprochement économique entre les régions marocaines et françaises, et ce, en mettant en avant le potentiel du co-investissement régional ainsi que les secteurs clés de coopération entre les deux pays. La manifestation consiste à faire rencontrer les acteurs économiques à travers les différentes régions de France et du Maroc et de les accompagner dans leur développement à l’international tout en encourageant les synergies entre les opérateurs.

Parmi les temps forts de la rencontre, des tables rondes sectorielles, des témoignages, perspectives et prospectives animés par des experts de l’économie bleue autour de la pêche et aquaculture, le tourisme balnéaire et les loisirs nautiques, l’énergie, le dessalement, les biotechnologies ainsi que les chantiers navals. Des thématiques en lien avec la filière seront également abordées, notamment le financement, la R&D ou encore la formation.

Les entreprises participantes auront en outre l’opportunité de rencontrer dans un espace dédié les partenaires institutionnels et privés et bénéficieront d’un programme de rendez-vous BtoB personnalisé.

Des visites de sites sont également programmées pour permettre à la délégation marocaine participante une immersion dans les projets emblématiques de l’économie bleue nantaise, favorisant ainsi les échanges directs, l’observation sur le terrain et la création de liens concrets avec les initiatives locales.

Premier producteur de poissons en Afrique avec 1.326.000 km² d’espaces littoraux et étendues maritimes, 1,2 M km² d’espace maritime, 500 espèces en patrimoine halieutique, 3.500 km de littoral, 152 plages et 38 ports, l’économie bleue constitue une véritable opportunité de développement économique et social pour le Royaume.

En France, la région Pays de la Loire située sur la côte atlantique et au carrefour de l’Europe lui octroie de précieux atouts, tels qu’une économie régionale maritime dynamique et diversifiée (pêche, conchyliculture, saliculture, tourisme, industries nautique et navale, énergies marines). La Stratégie ambition maritime régionale, élaborée en 2018 par la région, envisage ces atouts comme de véritables leviers de développement pour les Pays de la Loire.

De plus, les entreprises de la région Pays de la Loire sont représentées au Maroc à travers des filiales opérant, majoritairement, dans les secteurs automobile et aéronautique.

L’objectif est d’élargir davantage cette coopération économique avec le Royaume à travers un flux de richesse autour de l’industrie maritime et son écosystème associé.