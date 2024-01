L’arrivée du froid apporte une valse de styles et de tendances, et cette saison l’écharpe se présente comme l’accessoire incontournable pour parfaire toute tenue. Qu’elle soit fine et élégante ou épaisse et texturée, l’écharpe se décline pour s’adapter à tous les goûts et toutes les occasions, tant pour les hommes que pour les femmes. Les…