Maroc-Oman : Tenue de la 6ème session de la commission mixte à Rabat

Les travaux de la sixième session de la Commission mixte entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman se sont ouverts, mardi à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains à l’étranger, Nasser Bourita, et du ministre omanais des Affaires étrangères, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Cette session devra se pencher sur les perspectives de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines politique, économique, commercial, industriel, judiciaire et de développement.

Au cours de cette réunion, un certain nombre d’accords relatifs aux secteurs du transport maritime et ferroviaire et de l’action diplomatique seront signés.

Par ailleurs, Oman a exprimé dans un communiqué conjoint rendu public en marge des travaux de cette commission, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au Plan marocain d’autonomie, le qualifiant d’initiative “sérieuse, réaliste et crédible” et de “base pour le règlement de la question” du Sahara marocain.