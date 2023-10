Exportations : Le secteur automobile en très grande forme

Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 90,4 milliards de dirhams durant les huit premiers mois de cette année, en croissance de 35,6% comparativement à la même période en 2022, selon l’Office des changes.

Cette évolution est due à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, essentiellement le segment de la construction (+9,76 MMDH), celui du câblage (+8,28 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+1,6 MMDH), précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

À ce rythme, le record enregistré l’an passé de 111,8 milliards de dirhams sera largement battu à l’issue de cette année.

En parallèle, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont augmenté de 32,8% à 15,18 MMDH à fin août 2023, alors que celles du textile et cuir ont progressé de 9,2%, à la faveur de la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+12,1%), des articles de bonneterie (+4,9%) et des chaussures (+1,8%).

On note cependant une baisse des exportations de phosphates et dérivés et du secteur de l’aéronautique de respectivement -40% et -3,7%.

Globalement, les exportations se sont stabilisées (+0,2%) totalisant plus de 280 MMDH.

Les importations ont de leur côté reculé de 3,9% à 471,86 MMDH suite, essentiellement, à la baisse des achats des produits énergétiques, des demi-produits et des produits bruts, explique l’Office des changes. En effet, la facture énergétique régresse de 22,6% à 79,47 MMDH à fin août 2023. Les importations des demi-produits, quant à elles, accusent une baisse de 13,5%, suite à la diminution des achats de l’ammoniac (5,44 MMDH contre 13,58 MMDH). De même, les importations des produits bruts reculent de 25,4% à 23,89 MMDH. Pour ce qui est des importations des produits alimentaires, elles affichent une quasi-stabilité à 60,15 MMDH.

En revanche, les importations des produits finis de consommation s’accroissent de 14,1%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 31,4% et des voitures de tourisme de 28,8%. De leur côté, les importations des biens d’équipement augmentent de 16,6% à 104,28 MMDH à fin août 2023.

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à plus de 191,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, soit un allégement de 9,4% par rapport à la même période un an auparavant.