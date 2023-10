Entretiens maroco-allemands sur le renforcement de la coopération en matière d’emploi

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de ces entretiens, M. Sekkouri a souligné que cette rencontre a été l’occasion de discuter notamment des priorités du Royaume et de celles de la République fédérale d’Allemagne en matière de gestion de la mobilité professionnelle internationale.



Il a également fait savoir que ces entretiens ont permis de mettre en avant la dynamique des réformes économiques et sociales menées par le Maroc.



Pour sa part, Mme Faeser a souligné l’importance du renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire, outre la nécessité de promouvoir la migration légale et de lutter contre la migration irrégulière. Elle a, en outre, mis en exergue le rôle important du développement de la coopération bilatérale en matière de qualification professionnelle et de formation des jeunes.



La ministre allemande de l’Intérieur et du Territoire s’est entretenue, plus tôt dans la journée, avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, des moyens de renforcer la coopération sécuritaire bilatérale entre le Maroc et l’Allemagne.



Cette réunion, à laquelle ont pris part les hauts responsables des ministères de l’Intérieur des deux pays, a été l’occasion d’échanger les vues autour de questions liées à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’immigration illégale à la lumière de l’émergence de multiples formes de menaces, partant de la conviction du Maroc et de l’Allemagne de la nécessité d’une prévention proactive afin de limiter ces crimes.