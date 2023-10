Energies renouvelables : la région Guelmim-Oued Noun signe deux MoU avec Huawei

Ces accords signés entre les deux parties matérialisent une ambition partagée de catalyser la transformation digitale de la Région de Guelmim Oued-Noun, minimiser la fracture numérique, et orchestrer une transition énergétique sereine et mesurée. Ils incarnent une symbiose efficace entre l’expertise technologique de Huawei Maroc et la vision progressiste de la Région.

La Présidente du Conseil Régional de Guelmim Oued-Noun a déclaré : “Cette alliance représente une avancée mesurée et pragmatique vers la mise en œuvre d’initiatives qui non seulement propulsent notre Région vers l’avenir, mais aussi le font d’une manière qui respecte et honore les réalités du paysage technologique mondial contemporain.”

Du côté chinois « Ces accords se placent dans le prolongement de notre stratégie d’accompagnement du Royaume du Maroc vers un futur numérique et durable. Ils témoignent également de notre engagement et de notre confiance dans la vision prospective de la Région GON. »