Eau et assainissement : L’AFD et L’UE soutiennent 5 régies marocaines

La Direction de la représentation de l’Agence française de Développement (AFD) au Maroc a conclu un total de 11 conventions de financement au cours des derniers mois . Ces accords ont été signés en collaboration avec le Ministère du Budget, plusieurs régies d’eau et d’assainissement, en étroite coordination avec le Ministère de l’Intérieur et l’Union Européenne.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un Programme d’investissement destiné aux régies en charge de la gestion des services d’eau et d’assainissement dans les territoires couverts par les régies de Meknès (RADEM), d’El Jadida (RADEEJ), de Beni Mellal (RADEET), de Taza (RADEETA) et de Larache (RADEEL).

Ce programme vise à améliorer l’accès, les performances et la résilience des services d’assainissement et d’eau potable, bénéficiant à 1,8 million d’habitants. Son objectif est de proposer des solutions durables pour répondre aux défis présents et futurs liés à la croissance urbaine et aux effets du changement climatique. Il comprend des investissements dans la sécurisation et l’autonomie de la distribution, par l’augmentation des capacités de stockage d’eau potable à travers la construction de réservoirs et de stations de pompage, ainsi que des investissements dans la dépollution via la construction de stations d’épuration des eaux usées. De plus, il prévoit des actions de modernisation de l’exploitation, telles que la télégestion et la transformation digitale des régies, ainsi que des campagnes de communication et de sensibilisation auprès des populations.

Le financement de ce programme est assuré par des prêts non souverains de l’Agence française de développement aux régies, totalisant 100 millions d’euros (environ 1088 millions de dirhams), accompagnés d’un programme d’expertise et d’études financé par une subvention de l’Union Européenne, d’un montant de 18,8 millions d’euros (environ 204 millions de dirhams) au profit des cinq régies et du Ministère de l’Intérieur.

L’AFD et l’Union européenne contribuent ainsi au développement du secteur de l’eau potable et de l’assainissement liquide au Maroc en soutenant la mise en œuvre de ce programme ambitieux, dont le coût global s’élève à près de 197,7 millions d’euros (environ 2,1 milliards de dirhams).

Selon Mme Quiterie Pincent, Directrice de l’AFD au Maroc : « La signature de ces conventions va accélérer la réalisation d’investissements visant à renforcer la performance, la résilience et l’adaptation au changement climatique des régies d’eau et d’assainissement au sein des régions. Ce programme ambitieux et innovant revêt une importance stratégique pour l’AFD et contribue significativement au développement durable. »