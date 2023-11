Drones : L’américain Ondas s’implante au Maroc

Ondas, l’un des principaux fournisseurs de réseaux sans fil industriels privés et de solutions commerciales de drones et de données automatisées, basé aux Etats-Unis, a annoncé la signature d’un protocole d’accord (MOU) avec Maghrebnet , fournisseur marocain spécialisé dans les technologies de l’information, la sécurité, les réseaux, les télécommunications, l’électricité et les énergies renouvelables.

D’après un communiqué de l’entreprise basée aux Etats-Unis, «grâce à ce partenariat, Ondas se développe sur le marché marocain et plus largement nord-africain, en proposant une infrastructure de drones avancée pour les villes, les installations industrielles et stratégiques».

«Le Maroc fait preuve d’un leadership fort en Afrique en mettant l’accent sur le développement technologique, notamment dans le secteur aéronautique», a déclaré Eric Brock, président-directeur général d’Ondas cité dans le communiqué.

Cette orientation, a-t-il ajouté, «entraîne une forte croissance des investissements technologiques stratégiques dans plusieurs secteurs d’infrastructure au Maroc, notamment l’aérospatiale et l’énergie. Sous la direction du roi Mohammed VI, le gouvernement marocain est clairement engagé en faveur du développement économique et industriel national. Nous pensons qu’avec Maghrebnet, le système Optimus d’Ondas apportera de la valeur en tant que solution d’infrastructure pour la capture de données aériennes dans les applications gouvernementales et commerciales».

«Nous voyons de nombreuses applications pour le système Optimus d’Ondas dans les secteurs gouvernementaux, industriels et commerciaux, qui peuvent bénéficier d’une collecte et d’une analyse automatisées et transparentes de données, ainsi que d’une suite d’autres services aériens sans pilote», a de son côté souligné El-Mekki Benamar, responsable au sein de Maghrebnet.

Dans le cadre du protocole d’accord, Ondas et Maghrebnet ont convenu d’explorer conjointement un partenariat commercial à multiples facettes. Maghrebnet présentera les systèmes d’Ondas aux clients potentiels de la région et gérera la fabrication et la vente des systèmes automatisés Optimus Drone-In a-Box d’Onas au Maroc et au Sénégal.

Sur la base de leur croissance future, les deux sociétés s’efforceront de parvenir à une fabrication rentable de stations d’accueil et à la création d’un centre commun de recherche et de développement au Maroc.

Le marché des drones au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 3,5 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 8,14 % pour atteindre 4,94 milliards de dollars d’ici 2028, selon Mordor Intelligence.