Dress code : Adoptez le style qui correspond à votre entreprise

L’habit ne fait pas le moine certes, mais en entreprise, faire bonne impression implique d’adopter le bon dress code. Costume cravate ou jean basket, chaque entreprise y va de sa politique en la matière. Côté tendance, même si le gris ou le noir sont souvent des couleurs passe-partout, les looks monotones sont de plus en plus mis de côté pour laisser place à plus d’originalité et de fantaisie : bleu clair, blanc, beige… et de nouvelles matières, comme le lin. Il existe aussi des codes couleurs en fonction des métiers : le gris-blanc ingénieur, le bleu commercial ou le gris foncé des financiers, rehaussé avec une touche fantaisiste colorée au niveau de la pochette. Si la décontraction peut être de mise, elle ne doit jamais être synonyme de laisser-aller. Bien au contraire, le décontracté se joue tout en nuance et s’appuie sur une connaissance de plus en plus exigeante et savante de la mode. Messieurs, si l’équation vous semble trop difficile à résoudre, contentez-vous d’ôter simplement la cravate et osez davantage la couleur.

Dans certains secteurs comme la banque ou l’assurance, le dress code, plutôt strict, respecte quelques règles : costume sombre, chemise blanche, cravate et chaussures noires cirées sont de mise. Si certains peuvent se permettre des écarts par rapport à ces règles, celles-ci s’appliquent particulièrement au top management. Etpour cause. Les vêtements ont un langage.

La veste, épaulée, marque le leadership. Mais le dress code n’est pas qu’une question de statut au sein de l’entreprise. C’est aussi une question de bien-être. Il est évident que pour travailler 7 à 10 heures par jour dans un bureau, il est plus simple et plus confortable de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. D’ailleurs, à choisir, les employés, quel que soit leur niveau de responsabilité, sont plutôt enclins à opter pour des tenues décontractées.

Ces dernières années, aux États-Unis et plus encore en Europe, la cravate a vu sa côte s’effondrer chez les cols blancs. Un vent de liberté souffle sur l’économie, si bien que chez les startuppers, la cravate a tout simplement disparu ! Après trois siècles de suprématie, elle semble s’effacer un peu partout.

Business formal, plus formel

C’est la tenue la plus formelle : porter un costume sombre composé d’un veston, d’une chemise et d’une cravate. Côté couleurs, on opte plutôt pour le gris foncé, le bleu foncé ou le noir. Des accessoires élégants et traditionnels comme une pince à cravate et des boutons de manchette sont des nice to have. Les chaussures doivent être à bout fermé.

Business casual, décontracté

Moins formelle que la tenue d’affaires traditionnelle tout en restant professionnelle, la tenue business casual reste appréciée. Généralement, on adopte un pantalon de costume ou en toile, une chemise à col ouvert ou un polo, un pull et un sweat shirt. Côté chaussures, des oxfords ou des mocassins sont très appropriés.

Casual, un look plus sportif

Plus présent dans les entreprises type start-up, le style casual est synonyme de décontracté. À ne pas confondre pour autant avec un style négligé. Il se situe entre le look sportif et l’élégance classique, à savoir un pantalon en toile ou en velours, une chemise ou un polo et une veste. Les jeans de couleur sombre sont eux aussi tout à fait acceptables.