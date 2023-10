Drâa-Tafilalet : 2,5 milliards de DH pour le développement du secteur industriel

Cette nouvelle concertation régionale s’inscrit dans le cadre d’une démarche participative lancée par le ministère de l’Industrie et du Commerce dans les douze régions du Maroc dans le but d’élargir le débat avec des acteurs et opérateurs locaux ainsi que l’ensemble des forces vives de la nation pour recueillir des propositions concrètes permettant d’enrichir le contenu de la stratégie industrielle en cours d’élaboration.

«Cette stratégie sera élaborée selon la vision de chaque région dans le cadre d’une approche de concertation avec l’ensemble des acteurs régionaux», a souligné Mezzour, relevant que cette approche vise à pointer du doigt les ambitions et les défis de chaque région en vue d’œuvrer efficacement à surmonter les problèmes et obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs. Et d’ajouter que ces concertations régionales s’assignent également pour but l’élaboration de programmes à haute valeur ajoutée permettant la création d’emplois au profit des jeunes compétences marocaines.

De son côté, le président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, a souligné que le plan de développement de la région place le secteur de l’industrie au centre de ses préoccupations, précisant dans ce sens que «le Conseil de la région a alloué un montant de 2,5 milliards de dirhams pour le développement de ce secteur à travers la création de cinq zones industrielles dans la région».

Il a révélé que le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet et le ministère de l’Industrie et du Commerce s’apprêtent à signer un accord de partenariat visant à accélérer le développement de plusieurs sous-secteurs de l’industrie au niveau de la région, notamment l’industrie agroalimentaire, l’industrie minière et l’industrie cinématographique.

Pour sa part, le président de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services, Lhoucine Alioui, a affirmé que ces concertations régionales contribueront, indubitablement, à trouver des solutions opérationnelles aux difficultés qui guettent le secteur de l’industrie.

«Ces rencontres constituent aussi l’occasion de discuter des moyens permettant de développer l’industrie marocaine, notamment au niveau des régions», a-t-il poursuivi, assurant que la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services reste pleinement engagée dans la démarche collaborative lancée par le ministère de tutelle dans le but d’enrichir le contenu de la stratégie industrielle en cours d’élaboration.