Des zones logistiques de plus d’1 hectare dans plusieurs régions d’ici 2040 (Benabdeljalil)

En réponse à une question orale du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) portant sur le développement du secteur logistique et du transport au Maroc, M. Abdeljalil a précisé que l’accélération du rythme de réalisation des zones logistiques ambitionne de fournir une enveloppe foncière logistique qui répond aux normes modernes avec des prix convenables en faveur des acteurs logistiques, dans le cadre de la poursuite des efforts de réforme du secteur.

A cet égard, le ministre a indiqué qu’une première série de projets de zones logistiques prioritaires a été définie à Agadir, Fès, Casablanca, Kénitra, Marrakech et Béni Mellal, sur une surface globale de 230 hectares avec un budget avoisinant les 1,2 milliard de dirhams.

Par ailleurs, le ministre a souligné que les travaux d’aménagement de la zone logistique d’Ait Melloul dans la région de Souss-Massa (45 hectares) ont commencé, avec un budget de 350 millions de dirhams (MDH), tandis que d’autres travaux d’aménagement des autres zones logistiques débuteront dès que les procédures d’acquisition du foncier nécessaire seront achevées. M. Abdeljalil a rappelé que le Maroc a élaboré la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique en 2010, pour ancrer la compétitivité économique nationale et accompagner les stratégies sectorielles, afin de faire du Royaume un hub logistique de premier plan dans l’espace euro-méditerranéen et nord-ouest africain, notant que le ministère travaille en parallèle sur la formation des acteurs logistiques.

Pour ce faire, la deuxième édition du programme de mise à niveau des petites et moyennes entreprises PMELogis2 a été lancée, a expliqué le ministre, indiquant que le programme vise à soutenir les petits et moyens acteurs logistiques en fournissant une aide financière et technique leur permettant d’améliorer leur rendement, dans la période 2023-2027, avec une enveloppe budgétaire de 60 MDH.

Sur un autre registre, le ministre a fait savoir que le transport routier des marchandises figure également parmi les priorités du ministère en collaboration avec les professionnels, précisant que les priorités ont été établies et qu’un agenda commun a été fixé, définissant les critères d’accès à la fonction et le cadre contractuel des entreprises de transport, à travers la mise en place d’une référence tarifaire pour le transport routier et le maintien d’un équilibre entre les prix du transport et ceux des carburants.

Le plan d’action prévoit également, selon le ministre, de régler le statut pondéral d’une catégorie de camions et d’activer le manifeste de fret dans le but de réduire la surcharge, d’accélérer le programme de renouvellement des parcs avec une enveloppe budgétaire annuelle de 250 MDH, tout en poursuivant le programme de formation gratuite pour les conducteurs (100 MDH par an).