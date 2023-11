Des tarifs préférentiels pour le transport à l’international des produits de l’artisanat marocain

Le ministère du Tourisme vient de signer deux importantes conventions de partenariat avec Royal Air Maroc et UPS Maroc, pour l’appui à la compétitivité des acteurs de l’artisanat.

Ces accords visent notamment l’application de tarifs préférentiels au transport international des produits de l’artisanat marocain au profit des acteurs inscrits dans le Registre National de l’Artisanat (RNA) et le Registre Local des Exportateurs des Produits de l’Artisanat (RLEPA), précise-t-on dans un communiqué du ministère de Tourisme.

Ces conventions s’inscrivent dans les efforts du Ministère visant à accroître les exportations des produits de l’artisanat. Le transport représente un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l’exportation, d’où l’importance de ces partenariats avec Royal Air Maroc et UPS Maroc, qui se mobilisent pour le développement de l’artisanat.

Pour Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme « Les exportations de l’artisanat ont atteint un record historique de 1 milliard de dirhams en 2022 et ont même doublé depuis 2016. Nous maintenons cette tendance en 2023, avec une croissance de +8% par rapport à 2022. Nous sommes très fiers de ces réalisations et nous continuons à travailler sur les axes essentiels pour le développement des exportations, notamment la promotion à l’international et le renforcement de la compétitivité des acteurs de l’artisanat. »

Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre du programme global de soutien à l’exportation que le Ministère s’apprête à lancer, visant à renforcer la présence des produits sur les marchés étrangers en proposant des offres complètes de gestion logistique à des conditions préférentielles.