Découverte de gisements de cuivre au Maroc

La société d’exploration et de développement Aterian, cotée à la bourse de Londres, a annoncé la découverte de gisement à haute teneur de cuivre, dont 4,43% et 3,11%, et ce sur des échantillons des travaux géologiques réalisés sur son projet Jebilet Est. Un projet, renseigne le média spécialisé Mining Weekley, qui couvre une superficie de plus de 45 km2 au nord de Marrakech. Et d’ajouter qu’Aternian détient une quinzaine de projets d’exploration de cuivre, d’argent et d’autres métaux s’étendant sur un total de 762 km2 au Maroc.

Pour l’entreprise, ce projet est d’autant plus prometteur, comme tous ses autres sites, puisqu’il se trouve à proximité de bonnes infrastructures, notamment électriques et ferroviaires, note-t-on auprès de l’entreprise.

Cité par la même source, le président de l’entreprise, Charles Bray a déclaré : « Ces résultats des travaux sur le projet Jebilet Est sont très encourageants et démontrent une fois de plus le fort potentiel de notre portefeuille de cibles axées sur le cuivre au Maroc. Nous croyons fermement que notre portefeuille d’actifs offrira un potentiel de valeur à l’entreprise, à ses actionnaires et aux autres parties prenantes », tout en soulignant que l’entreprise va continuer à faire avancer l’exploration de ce projet et des autres actifs de son portefeuille qui présente un « potentiel de haute importance » .