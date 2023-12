Dakhla Oued Eddahab : lancement d’une étude d’aménagement de la zone touristique d’El Argoub

Le Conseil de la région Dakhla Oued Eddahab a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude d’aménagement d’une zone touristique à El Argoub. L’étude vise à améliorer la qualité paysagère du site et d’y introduire des éléments d’animation et d’hébergement nécessaire à la création d’un pôle touristique identifié par des produits, des sites, des équipements, etc.

Le bureau d’étude retenu devra notamment faire un diagnostic du site, afin de dégager les différentes problématiques pour son développement, exposer les solutions et les recommandations tout en travaillant sur la bonne gestion de ces espaces, le choix des produits, de la signalétique, tout en apportant cohérence et sécurité.

Dans un document accompagnant l’avis d’appel d’offres, le Conseil de la région Dakhla Oued Eddahab explique que l’étude vise à faire émerger un produit touristique permettant de valoriser les atouts naturels de cette région, ainsi que la mise en place des conditions nécessaires pour attirer les investisseurs privés ultérieurement.

«L’étude devra fournir les éléments stratégiques nécessaires pour la prise des décisions d’investissement en vue d’enrichir l’offre touristique dans la région de Dakhla Oued Eddahab à travers l’aménagement d’une zone touristique à El Aargoub qui s’étale sur une assiette foncière d’aviron 50 hectares», souligne-t-on.

Selon la même source, la collectivité est soumise à «diverses problématiques de conforts et d’absence de lieux d’accueil à vocation touristique». Selon le Conseil, ces lieux sont destinés à différents publics qui doivent se côtoyer sans se gêner.

L’étude en question, dont le coût est estimé à 1,4 millions de dirhams, sera adjugé le 29 décembre prochain. L’étude se déroulera sur une période 150 jours.