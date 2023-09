Cybersécurité : La start-up Cypherleak lève 8 MDH

Cypherleak, start-up spécialisée dans la surveillance et l’évaluation des risques cybernétiques, a conclu une levée de fonds initiale de 8 millions de dirhams (MDH) auprès d’investisseurs basés au Maroc, à Abu Dhabi et au Qatar. Cet investissement, provenant d’entités telles que Maroc Numeric Fund II et Qatar Insurance Company, aidera Cypherleak à étendre ses activités au Moyen-Orient et en Afrique.

Cypherleak se spécialise dans la simplification de la surveillance des risques avancés pour les petites et moyennes entreprises, éliminant ainsi le besoin d’une expertise technique approfondie en cybersécurité.

En utilisant uniquement le nom de domaine, Cypherleak permet aux entreprises d’identifier leurs mots de passe et informations divulgués à la fois sur le web public et le Dark web, ainsi que d’identifier l’étendue complète de leur surface d’attaque et les vulnérabilités affectant leur infrastructure. De plus, Cypherleak utilise l’intelligence artificielle et des modèles de risques avancés pour fournir des évaluations de sécurité personnalisées basées sur de nombreux facteurs de risque cybernétique adaptés à chaque client.

Depuis son lancement en avril 2022, Cypherleak s’est frayée du chemin dans l’industrie de la cybersécurité. La société a réussi à vendre des licences à plus de 1.050 entreprises en Europe et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), en mettant l’accent sur les PME souvent exclues des produits de cybersécurité destinés aux grandes entreprises.