Comment le Maroc veut gagner le pari des énergies renouvelables ?

Le Royaume avance à grands pas dans son ambitieux chantier des énergies renouvelables. De l’autoroute électrique de 1.400 km d’une capacité de 3 GW, aux prochains investissements colossaux dans l’hydrogène vert, en passant par la sécurisation du stockage des EnR et le projet structurant du gazoduc Maroc-Nigéria, le Maroc se prépare de manière efficace à profiter de l’énorme potentiel offert par l’énergie verte pour répondre notamment aux enjeux de la décarbonation de l’économie mondiale.

C’est l’un des principaux messages retenus lors de la conférence «Accélération de la transition bas carbone au Maroc», organisée par la Fédération de l’énergie et le groupe Engie, ce mardi à Casablanca, et ponctuée de nombreuses annonces.

L’hydraulique, la biomasse, les STEP…

Kamal Htoute, directeur stratégie et planification à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a ainsi révélé que la capacité installée en éolien et solaire devra atteindre 8.000 mW d’ici à 2030, dépassant les objectifs tracés par la stratégie nationale énergétique.

Outre le solaire et l’éolien, l’hydraulique devra également se renforcer dans le mix énergétique national, ainsi que la biomasse.

«Le Maroc dispose déjà d’une longueur d’avance dans l’hydraulique avec plusieurs STEP qui sont aujourd’hui opérationnelles. Une station sera inaugurée prochainement et deux autres sont en cours de développement», a affirmé de son côté Samir Rachidi, DG de l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN). Selon lui, la capacité potentielle du Maroc en production électrique à partir de l’hydraulique est de 10 GW. C’est dire toute l’importance de cette source d’énergie dans le mix national.

Comment résoudre la problématique de l’intermittence ?

Concernant l’épineuse problématique de l’intermittence des énergies renouvelables, le Maroc misera sur le gaz naturel. En effet, plusieurs leviers seront déployés pour juguler cette intermittence, notamment à travers des centrales de gaz naturel, en convertissant en premier lieu les centrales qui fonctionnent au fuel.

D’ici 2030, le pays devra disposer d’une capacité électrique de 2.000 mW fonctionnant au gaz naturel. Ceci sans oublier les centrales électriques à cycle combiné destinées principalement à l’industrie et au chauffage résidentiel.

Le Gazoduc Maghreb-Europe (GME) jouera également un rôle stratégique dans cette stratégie. Firdaous El Ghazi, responsable des études techniques midstream à l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), a annoncé que le Maroc et l’Espagne travaillent actuellement pour renforcer considérablement les flux acheminés via ce gazoduc.

Quel avenir pour le Gazoduc Maghreb-Europe ?

«Nous allons réaliser des hausses importantes en capacités à partir de 2024. De même, les travaux sont en cours, notamment au niveau des systèmes de pompage en Espagne, pour que le gazoduc soit bidirectionnel», déclare El Ghazi. Une bonne nouvelle qui conforte le Maroc dans son prochain positionnement en tant que fournisseur d’énergie verte à destination de l’Europe, notamment via le gazoduc Maroc-Nigéria.

Concernant d’ailleurs ce grand chantier, la responsable de l’ONHYM a précisé qu’il intègre d’ores et déjà une composante liée à l’hydrogène vert qu’il pourrait transporter au Vieux Continent.

S’agissant de cette énergie verte, le Maroc s’apprête à lancer dans les prochaines semaines son Offre de l’hydrogène vert. En attendant, l’IRESEN poursuit ses travaux de recherche dans ce domaine. «On travaille avec l’université Mohammed VI Polytechnique sur un troisième projet pilote pour l’hydrogène vert, ainsi que sur le développement d’un carburant vert», a lancé Samir Rachidi.