Charte de l’investissement : Un nouvel élan pour le monde des affaires

Après Rabat et Marrakech, Bank of Africa (BOA) a tenu, mercredi à Tanger, sa troisième rencontre autour de l’investissement régional, sous le thème «Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Opportunités d’investissement & dispositifs d’accompagnement».

Organisé en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cet évènement a réuni un parterre d’opérateurs et d’acteurs économiques. L’objectif est d’accompagner la mise en œuvre de la Charte de l’investissement au profit des investisseurs et porteurs de projets, à travers l’ensemble des régions du Royaume.

Le directeur général exécutif de Bank of Africa, Khalid Nasr, a souligné, dans une déclaration à La Vie éco, que «la nouvelle Charte de l’investissement et les différents dispositifs d’accompagnement mis en place vont encourager l’investissement et la création de l’emploi pour une croissance durable, pérenne pour notre pays», ajoutant que cette Charte s’adresse à tous les secteurs et profitera autant aux grands projets qu’aux PME et TPE.

«La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se distingue par son immense potentiel en matière d’opportunités d’affaires dans tous les secteurs d’activité. Elle est parmi les premières régions industrielles du Royaume, disposant d’un réseau d’infrastructures qui lui permet d’accueillir des projets d’investissement importants», a déclaré Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, dans une déclaration à La Vie éco, notant que cette rencontre vise à informer sur les différentes nouveautés et modalités de la nouvelle Charte de l’investissement.

Intervenant à cette occasion, Omar Moro, le président du Conseil régional, s’est félicité de l’organisation de ces rencontres, précisant que dans l’objectif d’accompagner les investissements dans l’ensemble du territoire régional, «nous avons conçu le Plan de développement régional (PDR), qu’on est en train de concrétiser avec nos divers partenaires publics et privés. Ce PDR, qui va couvrir la période 2023-27, est une feuille de route très optimiste et ambitieuse, par ses 5 piliers de développement et ses projets et programmes structurants».

Il a, par ailleurs, noté que «le Fonds régional d’investissement s’inscrit aussi dans cette même stratégie et volonté. Nous l’avons doté de 1 milliard de dirhams sur 5 ans».

Dans ce sens, Jalal Benhayoun, directeur général du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a fait savoir que cette région a réussi le pari d’une transformation économique profonde qui ne cesse d’impulser sa croissance et son développement et de hisser son attractivité à l’échelle mondiale. «Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de l’investissement, un nouvel élan a été donné au climat des affaires au niveau national et régional. Les chiffres relatifs aux projets d’investissement ayant sollicité la conclusion d’une convention d’investissement avec l’État en témoignent. En effet, la Commission régionale unifiée de l’investissement a approuvé à fin septembre 35 projets de convention d’investissement d’un montant global d’environ 9 milliards de dirhams, à même de créer 8.000 emplois à moyen et long terme».

S’agissant de l’entrepreneuriat, Benhayoun a précisé que la région occupe la 2ème position au niveau national en termes de création d’entreprises avec 9.128 sociétés créées jusqu’au 31 août 2023.