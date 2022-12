Ces endroits préférés des cadres pour le Nouvel An

Evasion, découverte ou plan familial…, cadres et managers profitent des vacances de fin d’année pour se ressourcer et entamer 2023 du bon pied. Les bons plans pour le Réveillon.

Comme chaque fin d’année, on se pose tous la même question : qu’allons-nous faire pour le 31 décembre ? évasion, découverte ou plan familial…, les festivités du 31 décembre constituent souvent une occasion pour entamer la nouvelle année du bon pied et se fixer de nouvelles résolutions, car un nouveau départ est vécu comme un moment charnière.

Les deux dernières années, bon nombre de personnes se sont abstenues de réveillonner. Mais pour le passage de 2022 à 2023, les festivités sont de mise et bon nombre d’établissements et d’hôtels s’y sont préparés.

Après le Mondial au Qatar, certains peuvent toujours profiter du climat doux du Moyen-Orient pour poursuivre les festivités. Dubaï ou Abou Dabi restent des destinations prisées en cette période. «Que ce soit au soleil ou à la neige, les destinations ne manquent pas. Chaque année, il y a des offres pour les mêmes endroits comme les capitales européennes Paris, Londres, Rome, les incontournables comme New York, Dubaï, Istanbul ou encore Marrakech, connue pour ses animations», atteste Salah Bennani, responsable de l’agence vacancia.ma.

Pour les villes européennes, certaines agences de voyages proposent des séjours à Barcelone, Madrid, Lisbonne ou Istanbul à partir de 8 000 DH. Pour ceux qui restent à Casablanca, les bons plans sont toujours de partie comme au Cabestan, La Table du Marché, le Kimmy’z ou encore le Petit Rocher. Le Four Seasons Casablanca propose également une ambiance «givrée» pour cette fin d’année avec des menus spéciaux.

Autre destination cette fois-ci, Tanger, la ville du détroit, attire de nombreux visiteurs, qu’ils soient locaux ou étrangers.

Toujours est-il qu’on opte pour une ville à l’étranger ou au pays, le voyage en vaudra toujours la chandelle ! Pour sa part, Marrakech reste une destination incontournable et les hôteliers et restaurateurs affichent déjà complet pour cette fin d’année.

Enfin, allier une destination festive à un prix abordable c’est toujours possible à condition de s’y prendre à l’avance, notamment pour les réservations via le net.

Barcelone… les fêtes de rue

La ville catalane reste la capitale européenne de la fête et le Réveillon du Nouvel An est une occasion toute particulière de danser jusqu’au bout de la nuit. Les billets d’avion sont un peu plus chers en cette période.

Si la ville est connue pour ses bars à tapas, elle offre également des spectacles au rythme des fontaines magiques de Montjuïc.

Dubaï, spectacles à volonté

Les meilleures fêtes du Réveillon à Dubaï comprennent les spectacles de l’opéra de Dubaï et le dîner de gala du QE2. Burj Khalifa, Dubai Creek, Burj Al Arab et Global Village sont des meilleurs endroits pour avoir une vue sur les feux d’artifice du Nouvel An. Des agences de voyages proposent des séjours d’une semaine à partir de 8 000 DH par personne.

Marrakech, cité éternelle

La ville ocre reste une destination privilégiée pour une majorité des Marocains mais aussi des jet-setteurs du monde entier. Fairmont Royal Palml, Four Seasons, Les Jardins du Lotus ou encore le Café arabe en plein cœur de la Médina, la ville offre une sélection d’endroits et de brunchs pour toutes les bourses.