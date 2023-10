Casablanca classée premier centre financier africain, Johannesburg en chute libre

Casablanca Finance City (CFC) continue d’être le premier centre financier africain (54e dans le monde). La place financière de la ville blanche a ainsi gagné 3 places par rapport au classement précédent, renforçant ainsi sa réputation sur les marchés africains particulièrement compétitifs et à croissance rapide.

Selon Business Wire, CFC propose à ses membres une proposition de valeur attractive depuis sa création en 2010, dont la prime «Doing Business» qui favorise le déploiement de leurs activités en Afrique. Animé par l’ambition de promouvoir le marché casablancais, poursuit la même source, CFC a bâti une solide communauté de membres de plus de 200 entreprises membres opérant dans plus de 70 pays.

La progression de Casablanca Finance City dans le classement GFCI 34 intervient alors que le Maroc se prépare à accueillir les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), qui se dérouleront du 9 au 15 octobre à Marrakech. “Cela reflète également l’engagement et les efforts diligents du Maroc pour être la porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique”, indique-t-on.

En revanche, la métropole économique sud-africaine Johannesburg, rivale de CFC, a vu sa réputation d’important centre financier en Afrique s’effondrer, passant de la 69ème à la 83ème place dans l’Indice des Centres financiers mondiaux.

La réputation de l’Afrique du Sud en tant que principal centre financier a été sérieusement mise à mal après son inscription sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental qui fixe des normes mondiales pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La décision de l’organisme de surveillance signale aux banques, aux institutions financières et aux investisseurs du monde entier que le pays ne se conforme pas pleinement aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette décision place l’Afrique du Sud en compagnie de pays comme Haïti, le Yémen et le Mozambique.

A noter que New York reste la première place financière mondiale depuis qu’elle a détrôné Londres il y a cinq ans. Londres arrive en deuxième position, suivie de Singapour et de Hong Kong. Quelque 121 villes sont classées selon des enquêtes portant sur 147 facteurs fournis par des tiers, notamment la Banque mondiale, l’OCDE et les Nations Unies. Ces facteurs comprennent l’état de l’environnement commercial local, le capital humain, les infrastructures et le développement du secteur financier.