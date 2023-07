Brussels Airlines déploiera 175.000 sièges supplémentaires à destination de 4 villes marocaines

L’accord comprend des vols entre Bruxelles et quatre destinations marocaines : Al Hoceima, Nador, Oujda et Tanger. Le partenariat offrira 175.000 places sur ces itinéraires et se concentrera principalement sur des vols réguliers pendant la saison estivale, avec une connexion vers Al Hoceima opérant toute l’année sous forme de vols charter, annonce le média belge aviation24.be.

Cette collaboration vise à répondre aux besoins des voyageurs VFR (Visiting Friends & Relatives), des touristes et des voyageurs d’affaires, en offrant des connexions pratiques entre l’aéroport de Bruxelles et le Maroc.

Les deux parties expriment leur satisfaction concernant ce partenariat, Brussels Airlines le considérant comme un moyen de renforcer sa position sur le marché du loisir et de contribuer à sa stratégie à long terme dans ce segment. ML Tours voit l’accord comme un moyen d’élargir son offre de vols vers les villes marocaines mentionnées tout en fournissant une base de passagers stable pour Brussels Airlines. Le partenariat devrait profiter tant aux clients belges qu’aux clients néerlandais.