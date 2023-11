Biocarburants : Le britannique Quadrise annonce le succès de ses tests industriels au Maroc

Quadrise PLC, le développeur de carburants synthétiques en émulsion basée à Londres, annonce avoir achevé avec succès un test de démonstration de biocarburants au Maroc sur le site de son client industriel.

L’unité industrielle du client traitait le produit à l’échelle commerciale tout au long de l’essai, les combustibles de l’entreprise étant utilisés pour fournir l’énergie thermique requise pour le séchage. L’objectif était de faire une comparaison directe avec des opérations normales fonctionnant au fioul lourd, explique la compagnie.

L’unité industrielle en question a fonctionné avec succès à des charges variables allant jusqu’à 100%, ce qui équivaut à 33 MW d’énergie fournie par un seul brûleur. «Ceci est similaire à la consommation d’énergie d’un porte-conteneurs de taille moyenne», précise-t-on.

«Les émissions provenant de la combustion de MSAR et de bioMSAR étaient très faibles et bien dans les limites environnementales du site», se félicite le groupe.

À noter qu’il s’agissait de la première démonstration de bioMSAR dans une application industrielle. Quadrise prépare actuellement un rapport technique à soumettre au client dans le mois prochain.

L’entreprise et son client vont désormais entamer des discussions pour un approvisionnement commercial à long terme, parallèlement à la conclusion d’un accord pour des tests sur d’autres sites du client afin d’élargir les opportunités d’approvisionnement en carburants MSAR et bioMSAR. En parallèle, l’entreprise poursuivra ses travaux pour garantir l’approvisionnement en matières premières résiduelles correctement localisées et tarifées.

«Nous sommes ravis d’avoir enfin achevé cet essai à l’échelle commerciale au Maroc, qui a démontré la stabilité et les performances du MSAR et du bioMSAR dans l’une des principales installations du client», s’est félicité Jason Miles, PDG de Quadrise, cité dans le communiqué.